Jim Carrey e la vignetta contro il Governatore dell’Alabama anti-aborto

vanityfair

(Di sabato 25 maggio 2019) Il successo social della primacon Mussolini e la sua amante disegnati a testa in giù come furono appesi dopo la loro morte in Piazzale Loreto e la lite a distanza con la nipote del Duce, gli hanno un po’ preso la mano. Jimtorna su Twitter con una nuova velenosissima e provocatoriail, Kay Ivey, colpevole di aver firmato, com’è noto, quella che è considerata la legge più restrittiva degli Stati Uniti in materia di, scatenandodi lei una parte di mondo, compreso quello di Hollywood. Lamostra la caricatura della governatrice come fosse un feto ancora attaccato a un cordone ombelicale e il cervello che viene risucchiato da un grosso ago ipodermico, seguito dal post: «Penso che se devi interrompere una gravidanza, bisognerebbe farlo prima che il feto diventi», che tradotto ...

grifoorg : Sonic il film: trama, cast e uscita della pellicola tratta dal videogioco Sonic il riccio blu dei videogiochi SEGA… - petroswitch : Oggi parlo e scrivo in inglese come la mussolini quando ha risposto a Jim Carrey - visdem64 : RT @giancarlodales: @mariobianchi18 Non c'è una vaga somiglianza con il conte Olaf interpretato da Jim Carrey ne 'Lemony Snicket - Una seri… -