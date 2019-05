Fca | Financial Times | “Fiat Chrysler in trattative avanzate per alleanza con Renault”

Fca-Renault - verso l'intesa : "Trattativa molto avanzata" - dice il Financial Times : Fca è in trattative avanzate per un’ampia collaborazione con Renault. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l’accordo potrebbe tradursi in un ingresso in futuro di Fca nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Da Torino si replica con un no comment e si ricorda che Fca

Il Financial Times : Fca in trattativa con Renault per un’ampia collaborazione : Secondo il Financial Times l’accordo potrebbe tradursi in un futuro ingresso di Fca nell’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi

Fca - il Financial Times : “pagherà a Tesla 1 - 8 miliardi di euro per i crediti verdi” : L’acquisto dei “crediti verdi” da Tesla costerà a FCA una montagna di soldi: secondo il Financial Times si parla di una cifra non inferiore a 1,8 miliardi di euro. Una somma ingente, che verrà devoluta nelle casse di Elon Musk all’80% nel 2020 e il rimanente nel 2021. Un obolo salatissimo che l’azienda italoamericana dovrà scucire come penitenza per il suo ritardo nello sviluppo di tecnologie di alimentazione a basso impatto ambientale: ...

Il Financial Times su Fca : la famiglia Agnelli non venderà l'auto : La famiglia Agnelli non venderà l'auto, ma sono tre le ipotesi - sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca - su cui John Elkann lavora: accordi per piattaforme di ...

Financial Times : Fca non venderà auto : 11.35 La famiglia Agnelli non venderà l'auto. E' quanto sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca. Secondo il giornale, il presidente Elkann lavora su tre ipotesi: accordi per piattaforme di condivisione di ricerca e sviluppo con gruppi rivali, fusione o unione con un grande gruppo tecnologico. L'articolo sottolinea come Elkann sia concentrato sulla guida di Fca nel momento in cui l'industria è sotto pressione per ...

Financial Times su Fca - famiglia Agnelli non venderà l'auto. Tre ipotesi allo studio : Il Financial Times dedica un articolo a John Elkann e al futuro della dinastia Agnelli nel mondo dell'automobile. Secondo il quotidiano della City la famiglia Agnelli non venderà l'auto, ma sono tre le ipotesi - sostiene il Financial Times in un articolo dedicato al futuro di Fca - su cui John Elkann lavora: accordi per piattaforme di condivisione di ricerca e sviluppo con i competitor, fusione o unione con un grande gruppo tecnologico. ...

Fca - il Financial Times : "Renault vuole fusione con Nissan e punta Fca" : MILANO - Non c'è solo Peugeot tra le pretendenti di Fca. Secondo quanto riporta il Financial Times ad avere messo lgli occhi sul Lingotto ci sarebbe anche Renault. La casa automobilistica - spiega il ...