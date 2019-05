Enrico Papi | Sto bene a Tv8 | ho rifiutato offerte da Rai e Mediaset Poi

blogo

(Di sabato 25 maggio 2019)è orgoglioso dello spazio conquistato su Tv8, il canale in chiaro della famiglia Sky. Talmente tanto che quando Rai egli hanno bussato alla porta, in questi anni, lui non ha aperto. Lo ha raccontato il conduttore in un'intervista rilasciata all'Agi: "Tanta gente mi ferma per strada chiedendomi “Ma perché uno come te lavora a Tv8?” . Io rispondo che invece lì, dove ho un contratto d’esclusiva per altri due anni, mi trovo benissimo: quello con Sky è un matrimonio che funziona, ultimamente ho ricevuto anche delle proposte dae dalla Rai, che non ho preso in considerazione per via della mia esclusiva". I nuovi progetti, d'altronde, non mancano: Guess My Age è confermato per la prossima stagione, in piùsperimenterà altri format e farà un cameo nella serie Romolo + Giuly di Fox."Nelle altre tv invece è tutto fermo e spesso vengono anche ...

