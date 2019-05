Elezioni | l' ultimo duello Salvini-Di Maio | «Lega primo partito» | «Ma M5S maggioranza»

Elezioni amministrative in 34 comuni della Sicilia - risultati all’ultimo voto : Elezioni amministrative in 34 i comuni Siciliani dove le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. In sette comuni, I più grandi, si andrà al ballottaggio il 12 maggio qualora nessuno dei candidati superasse il 40% delle preferenze. Si vota per rinnovare le amministrazioni locali: sindaci e consigli comunali. Un test prima dell’appuntamento con le […] L'articolo Elezioni amministrative in 34 comuni della Sicilia, risultati all’ultimo voto ...

Elezioni amministrazione in 34 comuni della Sicilia - risultati all’ultimo voto : Elezioni amministrative in 34 i comuni Siciliani dove le urne saranno aperte dalle 7 alle 23. In sette comuni, I più grandi, si andrà al ballottaggio il 12 maggio qualora nessuno dei candidati superasse il 40% delle preferenze. Si vota per rinnovare le amministrazioni locali: sindaci e consigli comunali. Un test prima dell’appuntamento con le […] L'articolo Elezioni amministrazione in 34 comuni della Sicilia, risultati all’ultimo ...

Elezioni Europee - i candidati in Sicilia : tanti i colpi di scena dell'ultimo minuto : ... Libera Intesa, Lega Salvini Sicilia e Autonomisti uniti sotto l'unica bandiera della Lega Salvini Premier si è potuta dare una svolta politica al nostro amato e martoriato territorio', lo afferma ...