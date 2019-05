Elezioni Europee | chi votare per arrivare a una crisi di governo | i due scenari che

liberoquotidiano

(Di sabato 25 maggio 2019) Puntuale come in tutte le tornate elettorali, anche per letutti i leader politici hanno lanciato l'appello al "voto utile", e ovviamente quel voto utile lo è per tutti. Quel che invece gli elettori rischiano di sottovalutare, come ricorda Antonio Polito sul Corriere della sera, è c

LiaQuartapelle : Primi risultati delle elezioni europee: In Olanda zero seggi al nazionalpopulista Wilders e in UK dimissioni della… - welikeduel : Questa sera non saremo in onda, al nostro posto ci sarà Enrico Mentana con #bersagliomobile. Ci vediamo lunedì 27 m… - NicolaMorra63 : La Commissione #Antimafia che presiedo ha individuato 5 #impresentabili per le elezioni #europee di domenica. 4 so… -