“Dare del fascista a un politico non è reato” | pm non convalida il sequestro degli

(Di sabato 25 maggio 2019) “L’uso dell’epiteto ‘’ per caratterizzare l’ideologia politica del segretario di un partito leader di un movimento, in occasione o comunque in vista di un comizio elettorale da egli in tale veste tenuto, costituisce una normale critica politica anche se espressa in toni aspri“. È per questo motivo che il pm di Bari, Iolanda Daniela Chimienti, non hato ildi due striscioni apparsi su altrettanti cavalcavia in occasione del comizio elettorale tenuto dal vicepremier leghista Matteo Salvini a Gioia del Colle, in provincia di Bari, il 21 maggio scorso. Il magistrato è andato anche oltre perché ha chiesto contestualmente l’archiviazione dell’indagine per vilipendio a carico di ignoti aperta dopo ildei carabinieri. “Meglio lesbica e comunista che salviniana e”, si leggeva in uno striscione mentre ...

