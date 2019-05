Ancelotti in conferenza | «Sul mercato posso dire che prenderemo qualche giocatore | forse

ilnapolista

(Di sabato 25 maggio 2019) Lastampa di Carlo. Il tecnico del Napoli commenterà il ko di Bologna che chiude la stagione. Partita che dà indicazioni? «Le indicazioni di quello che c’è da fare le avevamo già, non aspettavamo certo questa partita. Siamo stati un po’ leggeri dietro, ma capita nelle gare di fine anno. Abbiamo fatto bella figura rimontando e provando a vincerla, sconfitta che non cambia niente» Il tuo primo anno di Napoli. «Positivo, abbiamo messe basi buone per il prossimo anno. La squadra ha fatto vedere ottime cose, non con continuità, ma mi dà fiducia per il prossimo anno» Sul ritorno in Italia: «Mi sono trovato bene, sono nell’ambiente giusto, mi piace molto quello che sto vivendo. Mi dà molte motivazioni» Senza Koulibaly: «Oggi è un caso, è stata una partita aperta. Dietro potevamo far meglio, ma nonchiedere di più a questi giocatori. Se volevo il ...

