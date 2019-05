Amici 18 | Rafael Quenedit vincitore della categoria danza

blogo

(Di sabato 25 maggio 2019) Nella finalediciottesima edizione di(che TvBlog segue in liveblogging), il primo verdettoserata è per il circuito. Nella prima manche ognuno dei 4 finalisti (Giordana, Alberto,e Vincenzo) si è potuto esibire per due volte, al termineprova il meno votato è stato il ballerino Vincenzo che quindi è ufficialmente il quarto classificato dell'edizione 2019 del talent show di Canale 5.In questo caso, essendo l'unico ballerino rimasto, è in automatico ildel circuito. E' Maria de Filippi a comunicarglielo al termine di un'esibizione, nel bel mezzoseconda manche.18,pubblicato su TVBlog.it 25 maggio 2019 23:01.

