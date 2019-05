U&D | le scelte in diretta tv | a fine maggio le decisioni dei tronisti

Anticipazioni U&D : le scelte del Trono classico saranno in diretta : Secondo le ultime Anticipazioni del Trono classico di Uomini e Donne (il people show di Mediaset, in onda ogni pomeriggio su Canale 5 condotto da Maria De Filippi), ci sono delle novità e dei cambi di programma per quanto riguarda le scelte di Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Quest'anno le scelte non saranno registrate e trasmesse il 27 maggio come affermato in precedenza, ma verrano trasmesse in diretta televisiva. Inoltre, c'è ...

Anticipazioni U&D : ritorno alle origini - le scelte si faranno in diretta : È di qualche ora fa una notizia che riguarda il dating show di Mediaset Uomini e Donne e che sta entusiasmando i fan del programma. Nell'ultimo periodo si è discusso molto su quando Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta faranno la tanto attesa scelta, anche se c'è da considerare che i tre tronisti sembrano ancora piuttosto indecisi. Ad ogni modo, proprio di recente è stata diffusa la notizia che in tanti aspettavano. Le scelte avranno ...

U&D anticipazioni - la Mennoia annuncia che le scelte saranno in diretta : Da poche ore sul web è trapelata una notizia che sta entusiasmando i fan. In tutto questo periodo non si è fatto altro che discutere su quando i tre tronisti di Uomini e Donne avrebbero compiuto le loro scelte. Nel corso della giornata di ieri, su alcuni portali di gossip è stata diffusa la notizia che i giorni delle registrazioni delle tre scelte sarebbero stati il 29, 30 e 31 maggio. Dopo congetture e supposizioni, la caporedattrice del talk ...

Anticipazioni U&D - la rivelazione di Raffaella : 'Le tre scelte finali andranno in diretta' : Uomini e donne, il popolare dating show dei sentimenti di Canale 5, sta per avviarsi verso il gran finale di questa edizione e l'attesa maggiore è tutta incentrata su quelle che saranno le scelte dei tre attuali tronisti in carica (Angela, Giulia e Andrea). I fan della trasmissione condotta da Maria De Filippi si chiedono se avremo modo di vedere delle nuove scelte in villa così come sono state le ultime trasmesse quest'anno oppure se si tornerà ...

Anticipazioni U&D : le scelte di Andrea - Giulia e Angela registrate in tre giorni diversi : Dopo aver anticipato che l'ultima registrazione dell'anno di Uomini e Donne era fissata per lunedì 27 maggio, "Vicolo delle News" ha aggiornato i suoi lettori su un cambiamento dei piani stabilito dalla redazione. Stando a quello che si legge sul web in queste ore, le scelte di Andrea Zelletta, Giulia Cavaglià e Angela Nasti avverranno in tre puntate differenti, registrate tra il 29 e il 31 maggio. Non si sa ancora se le decisioni finali dei ...

Anticipazioni U&D : Maria De Filippi annulla le scelte serali : Molto presto i tre tronisti in gioco, Andea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià, saranno chiamati a compiere la tanto attesa scelta. Il pubblico da casa, quindi, aveva iniziato a chiedersi se ci sarebbe stato nuovamente l'appuntamento nel castello, così come è accaduto per Teresa, Luigi, Ivan e Lorenzo. Ebbene, finalmente, è giunta la verità in merito alla questione. Maria De Filippi ha deciso di annullare le scelte serali per questa ...

U&D anticipazioni : cancellate dal palinsesto Mediaset le scelte serali dei tronisti : Poche ore fa il sito di Davide Maggio ha annunciato che le scelte dei tre tronisti di Uomini e Donne avverranno con la tradizionale formula in studio con tanto di cascata di petali rossi. Niente Speciale di Uomini e Donne, dunque, e niente Castello per Giulia, Angela e Andrea che si ritroveranno a breve a dover decidere con chi uscire dal programma. Inoltre, secondo le anticipazioni e i rumors, pare che già nella registrazione del trono classico ...

U&D - Maria De Filippi sospende le scelte dei tronisti in prima serata : Novità in arrivo per quanto riguarda la programmazione di Uomini e donne e in particolar modo quella che riguarderà le scelte dei vari tronisti. Chi ha seguito le puntate di questa stagione sa bene che la De Filippi e il suo team di autori hanno deciso di sperimentare una novità per quanto riguarda le scelte dei tronisti, le quali sono state trasmesse in prima serata su Canale 5 durante tre speciali di U&D. Il programma aveva ottenuto anche ...