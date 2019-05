Roma De Rossi al passo d' addio | Ranieri stadio sia in festa

Roma - Ranieri in conferenza : “De Rossi merita giusta atmosfera - sul mio futuro…” : Vincere e sperare. Questo l’obiettivo della Roma domenica sera contro il Parma, ottenere comunque i tre punti per rimanere senza rimpianti, sperando in un vero e proprio miracolo. Sarà l’ultima per De Rossi ma anche l’ultima per Ranieri, che in conferenza stampa ha parlato dell’addio suo e del capitano giallorosso. Ecco le sue parole. “Mi auguro che ci sia l’atmosfera che De Rossi merita, che sia una ...

Pizarro saluta De Rossi : “la Roma non è mica l’Udinese…” : David Pizarro ha parlato dell’addio di Daniele De Rossi alla Roma, ripensando anche al suo di addio molto sofferto “De Rossi? Nel calcio di oggi c’è poco da sorprendersi. Io sono stato fortunato ad aver vissuto la Roma come una famiglia grazie ai Sensi. C’era sentimento nonostante il business, oggi purtroppo non più“. Intervenuto ai microfoni di ReteSport nella #DeRossiWeek, l’ex giallorosso David ...

Roma - Claudio Ranieri e la passerella per De Rossi : “in campo dal 1° minuto con la sua fascia! : Roma, Claudio Ranieri ha parlato dell’utilizzo che ha deciso di fare di Daniele De Rossi nell’ultima gara da giallorosso “Mi auguro che ci sia l’atmosfera che Daniele merita. Vedere lo stadio ricolmo d’amore per lui, deve essere una festa per Daniele per quello che ha dato alla Roma e per come lo ha dato. Mi aspetto una cosa positiva per lui al 100%. Giocherà dal 1′ con la sua fascia e credo che meriti ...

"Yankee go home!". Testaccio dal cuore Romanista con De Rossi e contro Pallotta : Uno stencil grande, con un messaggio chiaro e diretto: “Yankee go home!”. È apparso a Roma a Testaccio, cuore del tifo romanista. E ritrae Daniele De Rossi, che domenica giocherà l’ultima partita con la maglia giallorossa, in un’espressione grintosa. Sopra un messaggio di critica verso il presidente James Pallotta, americano di Stoneham (Massachusetts). Sotto un messaggio inequivocabile in latino: “In ...

Pienone per Roma-Parma : omaggio dei tifosi a Daniele De Rossi : Non ci sarà un posto libero allo Stadio Olimpico. Previsto il Pienone per Roma-Parma in programma domenica alle ore 20.30.

Roma - in arrivo l’ultima di De Rossi! Ranieri parla ai tifosi : “spero in un saluto pieno d’amore” : Capitan De Rossi giocherà la sua ultima gara con la maglia della Roma contro il Parma, l’auspicio di mister Ranieri “L’addio di De Rossi alla Roma un’emozione in più? Lo sarà per lui, per i tifosi che vedranno Daniele per l’ultima volta con la fascia da capitano sul campo e con la maglia della Roma. Ogni tifoso si è identificato in lui, per quella voglia che ha, per quello spirito combattivo che ha sempre ...

Roma - Ranieri vola basso : “Negli ultimi anni sempre in Champions - il prossimo anno Europa League..” : Vincere, intanto, e sperare. Sperare qualcosa di quasi impossibile. Serve un miracolo alla Roma perché possa centrare la qualificazione in Champions, un incastro di situazioni difficilmente immaginabili. Ma i giallorossi hanno il diritto di provarci, e lo faranno in un clima di rabbia e delusione per i risultati in campo, di protesta contro la società e di “saluto”. Saluto nei confronti della bandiera Daniele De Rossi. Di ...

Domenica l’ultima partita di De Rossi con la Roma : in 63mila all’Olimpico : Grande festa Domenica allo Stadio Olimpico di Roma: in 63mila sugli spalti per l’ultima partita in giallorosso di De Rossi Diciott’anni di Roma. E gli ultimi novanta minuti di un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora. Roma-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa e la fascia al braccio e sarà una festa, anche se dal sapore più amaro che dolce. ...

Addio De Rossi - sold out e coreografie all’Olimpico per il saluto al capitano della Roma : Diciott’anni di Roma. E un finale che tutti, lui per primo, avrebbero rimandato ancora. Roma-Parma del 26 maggio 2019 sarà l’ultima partita di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa e sarà una festa, anche se dal sapore amaro, perché la situazione si sarebbe potuta gestire in maniera diversa. All’Olimpico sono previsti 63mila spettatori: ai 24mila abbonati infatti si devono aggiungere i 39mila che hanno acquistato il ...

Roma - il caso De Rossi arriva anche a Montecitorio : i politici di fede giallorossa insorgono : Le personalità politiche di fede giallorossa hanno promosso un incontro per discutere sulla questione De Rossi, che domenica giocherà l’ultima partita con la maglia della Roma “Ora basta!!! Il Roma Club Palazzo Madama e il Roma club Montecitorio promuovono per oggi alle 17, presso la sala del Senato a Sant’Ivo alla Sapienza un incontro per confrontarsi con la situazione determinata dalla decisione della società di non ...

Domani al Senato incontro Roma Club Parlamento per il caso De Rossi : Domani, mercoledì 22 maggio, alle ore 17.00 presso la sala del Senato di Sant’Ivo alla Sapienza, Corso Rinascimento 40, si terrà un incontro organizzato dai Roma Club Palazzo Madama e Montecitorio per fare il punto sulla situazione creatasi all’inDomani del mancato rinnovo contrattuale da parte della Società a Daniele De Rossi. “Si tratta – hanno spiegato i promotori dell’iniziativa – di dare voce alla ...

Roma - in 60 mila all’Olimpico per salutare De Rossi : Spettatori Roma Parma – Si avvicina senza sosta l’ultima gara di Daniele De Rossi con la maglia della Roma. E così sono già cominciati i preparativi. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la squadra giocherà con la nuova divisa e la festa per l’addio di “Capitan futuro” sarà semplice: il giro di campo e poco […] L'articolo Roma, in 60 mila all’Olimpico per salutare De Rossi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Lazio-Bologna - la Curva Nord biancoceleste omaggia De Rossi : bello il gesto per il capitano della Roma : I tifosi della Lazio hanno voluto omaggiare Daniele De Rossi, che lascerà la Roma alla fine di questa stagione per volere del club giallorosso Un gesto che vale molto, uno striscione particolare indirizzato ad un giocatore che incarna il club da sempre odiato. I tifosi della Lazio hanno però deciso di mettere per qualche minuto da parte la rivalità, dedicando uno striscione durante il match con il Bologna a Daniele De Rossi, che lascerà la ...