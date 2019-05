TelevideoRai101 : Rogo Prato, Cassazione: tutti assolti - andreawo3y : La giustizia in Italia è solo un bel ricordo #24maggio Rogo Macrolotto, sette morti ma non paga nessuno. Assolti i… - rep_firenze : Prato, rogo di Teresa Moda: assolti in Cassazione i proprietari dell'immobile -

Lasul caso delin un laboratorio tessile adove morirono 7 lavoratori ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna a 4 anni per i proprietari del capannone. I proprietari,due fratelli immobiliaristi pratesi, erano stati condannati in primo grado a 6 anni e mezzo, pena ridotta in appello perchéper il reato di incendio colposo. I sette dipendenti cinesi morirono intossicati perché trovarono tutte le vie di fuga ostruite.(Di venerdì 24 maggio 2019)