Maturità | a breve i nominativi dei commissari esterni

(Di venerdì 24 maggio 2019) L'esame diè in dirittura d'arrivo e gli studenti fremono per conoscere i nomi deiche li valuteranno. Nei siti specializzati si ipotizzano date e possibili scenari sulla base dell'analisi storica dei dati passati. Scopriamo in questo articolo quali sono le date probabili in cui usciranno idei. Quando usciranno idei candidatiGuardando ai dati degli anni precedenti, la settimana prossima dovrebbe essere quella decisiva per conoscere ideiall'esame di2019. Nel 2017 sul sito del MIUR l'elenco deifui reso pubblico il 6 giugno; nel 2018, il 5 giugno. Escludendo la pubblicazione nei weekend le date possibili potrebbero essere tra il 28 maggio ed il 4 giugno. Come negli anni passati, la commissione d'esame sarà composta da treinterni, già ...

