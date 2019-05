I senatori americani premono per proporre leggi rigorose che regolino loot-box e

eurogamer

(Di venerdì 24 maggio 2019) Idemocratici e repubblicani stanno lavorando ad una proposta di legge che potrebbe vietare tutti i tipi di microtransazioni e-box in America.Come riporta Polygon, l'intenzione della legge sarebbe quella di "regolare alcune microtransazioni pay-to-win e le vendite di-box". Per i, le microtransazioni pay-to-win sono "una transazione aggiuntiva ad un prodotto di intrattenimento digitale interattivo che facilita la progressione di un utente attraverso contenuti altrimenti disponibili all'interno del gioco senza l'acquisto di tale transazione".Praticamente nel mirino della politica americana ci sono queste microtransazioni che altro non farebbero che avvantaggiare un giocatore che non vuole spendere il proprio tempo a "grindare" in un gioco. Le uniche esclusioni quindi sarebbero gli oggetti cosmetici ed espansioni scaricabili. Le skin vendute all'interno del ...

