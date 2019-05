Audi - La TT esce di scena | sarà sostituita da un' elettrica

Motori – Audi shock : La mitica TT esce fuori produzione : Audi : cala il sipario sulla TT, la coupée non sarà più prodotta, il suo posto verrà perso da una sportiva elettrica, lo conferma il CEO dell’azienda tedesca Arriva oggi la Notizia shock , Bram Schot, CEO di Audi , conferma che la mitica TT non sarà più prodotta. Gli appassionati del marchio e gli estimatori della coupée sportiva non la prenderanno bene, l’ Audi è pronta ad arrestare la produzione della TT, dopo il recente ...

Esce Casa - l’album di Giordana Angi : testo e Audio del nuovo singolo in radio : Si intitola Casa l'album di Giordana Angi, la concorrente di Amici di Maria De Filippi che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione. Il disco è disponibile da oggi, venerdì 19 aprile, e contiene al suo interno l'omonimo singolo, Casa, disponibile da oggi in radio e in digital download dopo la presentazione come inedito nel programma. Le gare degli inediti hanno già rivelato al pubblico di Canale 5 alcuni dei brani che troveremo ...