Attenzione a chi fa terrorismo con il meteo Troppi titoloni roboanti per fare

(Di venerdì 24 maggio 2019) Quella in arrivo sarà probabilmente un’estate di eventi estremi, molto secca o con forti locali precipitazioni. I maggiori esperti diin Italia concordano su previsioni non rassicuranti. Ma mettono anche in guardia dal proliferare di app e fake news in materia: dietro molti allarmismi spesso non c’è professionalità.Di fenomenirologici e cambiamento del clima si è discusso al convegno annuale dell’Ordine interregionale dei Chimici e dei Fisici, in corso a Roma. “previsioni stagionali è difficile, per cui allarmi come ‘sarà l’estate più brutta’, vanno presi con le pinze. Ma che ci sia un rischio crescente di fenomeni estremi è un dato di fatto”, spiega Antonello Pasini, ricercatore del CNR e docente di Fisica del clima presso l’Università Roma Tre.“La ...

