Agcom multa Sky per pacchetto calcio

L'hato per 2,4 mln di euro Sky per le variazioni alsul. All'emittente è stato contestato di non aver avvisato gli utenti correttamente e di non aver concesso il diritto di recesso gratuito di fronte alle modifiche. Sky replica di ritenere "di aver agito conformemente alla normativa e confida che la correttezza del proprio operato emergerà da un esame più approfondito in sede di ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria amministrativa".(Di venerdì 24 maggio 2019)