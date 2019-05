Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 10 | 10

Ultime Notizie Roma del 23-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio si apre un terreno di scontro all’interno della maggioranza di governo stavolta al centro del contenzioso tra lega e Movimento 5 Stelle c’è reato di abuso di ufficio la polemica è esplosa ieri sera quando il vicepremier Matteo Salvini ospite in una trasmissione televisiva di Chiara togliere il abuso d’ufficio non posso bloccare ...

Pensioni Ultime Notizie : “tagliate a 6 milioni di persone” Pd attacca : Pensioni ultime notizie: “tagliate a 6 milioni di persone” Pd attacca In pieno clima di campagna elettorale il PD (e non solo) attacca il governo sul fronte previdenziale. Sulle Pensioni ultime notizie riportano gli attacchi mirati del segretario Dem Nicola Zingaretti e di altri esponenti dell’opposizione nei confronti del governo. Al centro della questione il doppio taglio Pensionistico previsto giugno, ovvero dopo le elezioni ...

Contratto scuola e aumento stipendi Ultime Notizie : la questione si infiamma : Il primo tavolo tecnico tra il Governo e i sindacati sulla questione rinnovo Contratto e aumento stipendi per il personale scolastico non ha portato sostanziali novità. Come sottolineato in una nota pubblicata dal sindacato Anief, le parti starebbero focalizzando le attenzioni sull’atto di indirizzo, atto che, però, non può essere emanato per il rinnovo del Contratto sino a quando non si firmerà l’accordo quadro sulla nuova ...

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora di oggi - uomo muore cadendo alla Triennale - 22 maggio 2019 - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. Un uomo muore cadendo dalla scala esterna della Triennale di Milano, cosa è successo davvero?, 22 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno in cui mercoledì 22 maggio politica in apertura il premier Giuseppe Conte oggi nel pomeriggio è salito al Quirinale per un colloquio con il Presidente della Repubblica Mattarella che era previsto già da ieri governo Intanto il Sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio Giorgetti conferma il suo pessimismo Famila di espressione dice che se c’è ...

Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno mercoledì 22 maggio spazio all’informazione che il paese non riparte con lo slancio necessario lo dice il presidente di Confindustria Vincenzo boccia all’assemblea annuale Angela nostra portata aggiunge e ce lo meritiamo parole di chi governa non sono mai neutro influenzano le decisioni di investitori imprenditori famiglie le parole che producono ...

Brexit Ultime Notizie : May offre nuovo referendum - reazioni gelide : Brexit ultime notizie: May offre nuovo referendum, reazioni gelide Brexit ultime notizie: nuovo tentativo di Theresa May per arrivare ad un’approvazione parlamentare di un accordo sull’uscita del Regno Unito dall’Ue. A pochi giorni dallo stop al dialogo impostole dal leader laburista Corbyn, la premier ha aperto nella sua nuova bozza alla possibilità di indire un nuovo referendum. Inoltre, May ha proposto alle ...

Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 16 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno economia in apertura il paese non riparte con uno slancio necessario che è alla nostra portata che ci meritiamo Avverti il presidente di Confindustria Vincenzo boccia all’assemblea annuale le parole di chi governa non sono mai neutre influenzano le decisioni investiture imprenditori famiglie le parole che producono sfiducia sono contro ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : confermato ergastolo a Battisti - 22 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' stato confermato l'ergastolo per Cesare Battisti, ex terrorista del Pac: i dettagli, 22 maggio 2019,

Ultime Notizie Roma del 22-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio l’Istat nelle Stime del PIL per quest’anno da + 1,3 + 0,3% una revisione delle previsioni di crescita rispetto ai dati rilasciati a novembre spiega l’istituto sottolineando inoltre il deciso rallentamento a confronto con l’anno l’istituto fa notare però che resti me Risultano lievemente migliore rispetto a quelle ...