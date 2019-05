Oroscopo Bilancia | giugno | banali fastidi fisici a causa di Saturno e Mercurio dissonante

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per il mese che sta per iniziare per i nati sotto il segno della? Ecco di seguito l'di2019 per l'ottavo segno dello zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Per ciò che riguarda i sentimenti lavivrà dei momenti di disagio durante il nuovo mese, ma le coppie stabili, insieme già tempo, non avranno nulla da temere. Al contrario, le stelle si dimostrano molto più positive per quanto riguarda l'ambito lavorativo, qualcuno potrebbe concludere un progetto importante o sottoscrivere una nuova collaborazione. L’opposizione ditenderà a creare dei piccoliper quanto riguarda il fisico, qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie. Tuttavia lapotrà affidarsi alla protezione di Giove, in posizione favorevole al segno....

Bilancia_astro : 23/mag/2019: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 23/mag/2019: Amore e Coppia => Per saperne di più: - Bilancia_astro : 23/mag/2019: Oroscopo del giorno => Per saperne di più: -