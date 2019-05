Nuove piste investigative per l’ispettore Carbone in “La notte non esiste”

ilnapolista

(Di giovedì 23 maggio 2019) “Fragile è la” è stata la prima puntata della saga di Denis, un ispettore napoletano con un passato torbido ed inquieto che ha prodotto una dipendenza da Macallan e Rothmans. Ora l’autore, lo scrittore Angelo Petrella, ritorna con il secondo titolo, “Lanon esiste (pagg. 184, euro 15)”, per l’ottima Marsilio e si chiariscono molte lacune del dolore che opprimono, mentresi accavallano. Avevamo lasciatoche era riuscito al Moiariello a sgominare la banda di un questore fuori controllo riuscendo – con l’aiuto del commissario capo Lettieri – a sfuggire ad un’accusa di omicidio, con una Glock che aveva preso il volo. Ora, ripulito dall’alcool è alle prese con l’uccisione di Salimah, una ragazzina nigeriana trovata morta in un dirupo nei pressi del Parco Virgiliano, imbottita di amfetamine. L’episodio riapre la ferita della ...

