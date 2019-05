Modena | proteste davanti all’Italpizza | polizia sgombera con lacrimogeni Sindacati

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2019) Non si fermano lee le tensionialla sede dell‘Italpizza, azienda modenese leader della pizza surgelate, teatro da quest’inverno di scioperi e picchetti. Lunedì è stato dichiarato lo stop dalla Cgil e dal Si Cobas. Un gruppo di lavoratori in appalto è tornato quindi a manifestare fuori dai cancelli per chiedere l’adeguamento del contratto a quello degli alimentarsti, libertà di attività sindacale e migliori condizioni interne. Per due giorni consecutivi, martedì e mercoledì 22 magghio, il presidio permanente degli operai del Si Cobas è statoto dallain assetto antisommossa, che ha fatto ricorso anche ai gas. Un delegato di Bologna del Si Cobas è stato ferito e soccorso dall’ambulanza. “Delle 5 linee di produzione dell’azienda soltanto una sta funzionando – ha dichiarato il sindacato autonomo in una ...