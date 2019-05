Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Dopo il successo conseguito sul web delle "del Mercoledì", trasmissione di punta del canaledell'economista Michele Boldrin, arriva "le", evento di due giorni con700 partecipanti registrati per assistere alle tavole rotonde e 400 ticket aggiuntivi per il party del sabato sera. L'evento si terrà il 22 e 23 giugno presso il Grand Hotel Villa Torretta in via Milanese 3 a Sesto San Giovanni e prevede 12 tavole rotonde nella giornata di sabato per discutere di tematiche afferenti economia, politica e società con i quattro protagonisti della trasmissione web, Michele Boldrin, Gianluca Codagnone, Costantino De Blasi e Thomas Manfredi, e40 speaker provenienti daldell'università, dell'impresa e delle libere professioni, tutti accomunati da una radicale insofferenza nei confronti della disinformazione e da un impegno civile nella ...

RaiTre : Esistono prigioni che non hanno sbarre, in cui veniamo chiusi senza aver commesso nulla. Si può essere liberi in un… - Rosenkavalier70 : RT @MassimoFamularo: Liberi oltre le illusioni: le chiacchierate su YouTube sbarcano nel mondo reale - MassimoFamularo : Liberi oltre le illusioni: le chiacchierate su YouTube sbarcano nel mondo reale -