Kia - Svelati gli interni della nuova Suv compatta

(Di giovedì 23 maggio 2019) Cè unapiccola Suv tra le novitàKia per il 2019. Il modello, destinato al mercato globale, sarà svelato in estate: un primo assaggio di come sarà ce lo offrono alcuni bozzetti diffusi sul web dalla Casa. Gli ultimi riguardano glie aggiungono una prima vistaplancia.Nasce dalla SP Signature. Sorpresa? Fino a un certo punto, visto che questa world-car,quale ancora non si conosce il nome, trae origine da una concept presentata poche settimane fa al salone di Seoul, la SP Signature. Oltretutto, la piccola Suv è cuginaHyundai Venue che ha debuttato a New York, dunque una sua uscita allo scoperto era prevedibile.Design riconoscibile. Parenti, sì, ma molto diverse, le due sport utility. Come da tradizione dei due marchi coreani. E lo si evince già dai disegni. La Kia punta su firme luminose molto riconoscibili: basta guardare quella dei fari anteriori, ...