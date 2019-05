huffingtonpost

(Di giovedì 23 maggio 2019) No, glinon percepiscono uno. Tuttavia, tra le indennità che possono essere versate loro per i due anni successivi al mandato e il contributo alla pensione che possono ricevere dai 63 anni in poi, non se la passano per niente male…

HuffPostItalia : Gli eurodeputati hanno uno stipendio a vita: vero o falso? - eltheus : Il Brexit aiuta solo in parte gli altri paesi europei, perché l'Inghilterra è in mano ai Rothschild. Così anche gl… - Reartwo : Europee 2019: gli eurodeputati italiani che non parlano inglese - Il Foglio -