Formula 1 – Terminate le FP2 a Montecarlo | Mercedes di un altro pianeta | gap abissale con

Formula 1 – Terminate le FP1 a Montecarlo : Hamilton sprinta davanti a Verstappen - Ferrari in ritardo [TEMPI] : Lewis Hamilton è il più veloce al termine della prima sessione di prove libere del Gp di Monaco, dietro di lui si piazzano Max Verstappen e Bottas Lewis Hamilton comincia alla grande il week-end di Montecarlo, piazzandosi davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere. Tra le stradine del Principato di Monaco, il pilota della Mercedes ferma il crono sull’1:12.106, precedendo di soli 59 millesimi la Red Bull di Max ...

Formula 1 – Prime libere terminate in anticipo per una bandiera rossa : Bottas davanti alle Ferrari a Barcellona [TEMPI] : Bottas si piazza davanti alle Ferrari nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna: i tempi dalla mattinata in pista a Barcellona Terminano nel segno di Bottas le Prime prove libere del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono tornati finalmente in pista dopo il Gp d’Azerbaijan, per prepararsi al meglio al quinti appuntamento stagionale. Sul circuito di Montmelò, nonostante i risultati eccellenti della Ferrari ai test di ...

Formula 1 – Terminate le Fp3 del Gp d’Azerbaijan : Leclerc super a Baku [TEMPI] : La Ferrari inizia a spaventare le Mercedes: ancora una doppietta rossa a Baku, Leclerc davanti a tutti nelle Fp3 del Gp d’Azerbaijan Il Gp d’Azerbaijan sta entrando nel vivo: dopo la prima giornata caotica in pista a Baku, rovinata nelle Fp1 dall’incidente di George Russell, che ha costretto i piani alti del Circus ad annullare la sessione di prove, i piloti sono scesi in pista per le Fp2, dominate dalla Ferrari. Questa ...