De Ligt-Barcellona | calma piatta | si inserisce un’altra big | e Raiola gioca al rialzo

Ajax - De Ligt manda segnali al Barcellona : il difensore olandese pare avere le idee chiare : Il difensore dell’Ajax ha parlato del proprio futuro, sottolineando come gli piacerebbe giocare con un suo compagno in particolare Un’amicizia che va oltre il campo, che potrebbe spingerli a giocare insieme anche nella loro prossima destinazione. Matthijs de Ligt e Frenkie de Jong hanno appena concluso con l’Ajax una stagione esaltante, caratterizzata dal successo in Eredivisie e dalla semifinale di Champions League. A ...

Calciomercato Juventus - De Ligt addio? Il difensore chiama il Barcellona : Calciomercato Juventus, De Ligt che fai? – E’ stato uno dei tormentoni di mercato che ha caratterizzato gli ultimi mesi. De Ligt, capitano dell’Ajax campione d’Olanda e semifinalista di Champions, lascerà Amsterdam nei prossimi mesi ma, per ora, la destinazione è sconosciuta. Il Barcellona pare in grande vantaggio su tutte le concorrenti, Juventus in primis, […] L'articolo Calciomercato Juventus, De Ligt addio? Il ...

Ajax - De Ligt ‘gela’ il Barcellona : “Non ho firmato con nessuno” : Per i media spagnoli, in questi giorni il Barcellona avrebbe dovuto ufficializzare l’acquisto di Matthijs De Ligt dall’Ajax. Ma, non solo ciò non è avvenuto, il difensore ha anche “gelato” i blaugrana: “Non posso dire nulla, vedremo a fine stagione. Io non ho ancora firmato con nessuno”, ha detto il giovane calciatore. Il promettente gioiellino olandese prende tempo, le altre squadre continuano così a ...

Ajax - De Ligt frena sul suo futuro : le parole dell’olandese spaventano il Barcellona : Il difensore dell’Ajax ha parlato del suo futuro dopo la conquista dell’Eredivisie, frenando gli entusiasmi del Barcellona “Non posso dire nulla, vedremo a fine stagione. Io non ho ancora firmato con nessuno“. Il futuro di Matthijs De Ligt, il gioiellino dell’Ajax che voci di mercato danno vicinissimo al Barcellona, non è ancora segnato come conferma lo stesso difensore olandese. I contatti con i blaugrana ...

Juventus ancora in corsa per De Ligt - Barcellona respinto : La Juventus è ancora in corsa per De Ligt. Il centrale olandese, autore di una straordinaria stagione con la maglia dell’Ajax, sembrava vicinissimo al Barcellona. Nelle ultime ore si era parlato addirittura di accordo raggiunto sulla base di 70 milioni di euro. Nulla di fatto, secondo il Mundo Deportivo, che offre una disamina totalmente diversa. […] More

Calciomercato Barcellona - i media spagnoli confermano : domani l’ufficialità sull’acquisto di De Ligt : E’ una di quelle trattative che vanno avanti per mesi, anche in inverno durante il campionato. Avvicinamenti, pour parler, conferme, smentite. De Ligt e il Barcellona, ormai è storia vecchia, si vogliono. E dalla Spagna confermano che il difensore dell’Ajax si trasferirà in blaugrana al termine della stagione. Lo annuncia Radio Catalunya, secondo cui l’ufficialità per il passaggio del 19enne olandese al Barça verrà data ...

Dopo De Jong anche De Ligt ad un passo dal Barcellona! : Matthijs De Ligt sembra essere vicinissimo all’approdo al Barcellona, seguendo le orme del compagno di squadra all’Ajax Il difensore centrale dell’Ajax Matthijs De Ligt si trasferirà al Barcellona al termine di questa stagione. Lo annuncia Radio Catalunya secondo cui l’ufficialità per il passaggio del 19enne olandese in blaugrana verrà data domani, quando i lancieri festeggeranno la conquista del campionato olandese ...

De Ligt verso il Barcellona : Umtiti e Manolas si possono liberare per la Juve : Assalto finale del Barcellona per de Ligt. I quotidiani catalani Mundo Deportivo e Sport concordano sul fatto che i dirigenti del club stanno stringendo i tempi per definire l'arrivo del difensore olandese dall' Ajax , da dove a luglio arriverà di sicuro il centrocampista de Jong. L'...

Inter-Rakitic - arrivano conferme ed il Barcellona accelera per de Ligt : Nelle ultime ore su CalcioWeb vi abbiamo parlato di un fortissimo interesse dell’Inter per il centrocampista Rakitic, oggi dalla Spagna arrivano ulteriori conferme. Il Barcellona sarebbe pronto a sacrificare il calciatore per circa 50 milioni di euro, l’accordo con i nerazzurri sembra ormai vicinissimo. Sempre l’Inter prepara un nuovo assalto a Modric ma in questo caso la trattativa può considerarsi difficile dopo la ...

Il Barcellona vuole chiudere in fretta per de Ligt : Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano Sport il Barcellona sta provando a chiudere il più in fretta possibile il colpo Matthijs de Ligt dall' Ajax. L'obiettivo dei blaugrana è quello di evitare lo scatenarsi dell'asta internazionale per il ...

Calciomercato : frenata nell'affare De Ligt-Barcellona - la Juve potrebbe inserirsi : Dalla Spagna arrivano ottime notizie per la Juventus e per le altre pretendenti al giocatore: De Ligt, difensore centrale in forza all'Ajax, non è più così convinto di passare al Barcellona, come si era ipotizzato qualche giorno fa. La società blaugrana si è mossa in tempo per bloccare l'acquisto di De Jong, sempre dall'Ajax, creando quell'asse di mercato che può interessare altri componenti della rosa, molto valida, a disposizione del mister ...

De Ligt - caos Barcellona : la Juve torna a sperare : E ieri il quotidiano spagnolo Sport, sempre molto informato sulle vicende blaugrana, riferiva: 'L'ingaggio di De Ligt si complica. L'agente dell'olandese è convinto che la sua valutazione sia ...

Frenata per de Ligt al Barcellona : torna in corsa la Juve - le alternative : Stop! Frenata nella trattativa tra Matthijs de Ligt e il Barcellona . Secondo il quotidiano catalano Sport , l'agente del difensore olandese dell'Ajax, Mino Raiola, ndr, ha alzato la richiesta economica e aspetta il rilancio da parte di altri club: in particolare Bayern Monaco, Paris Saint-Germain e ...

Ajax - Matthijs De Ligt ‘stoppa’ il Barcellona : le parole dell’olandese rimettono in gioco la Juventus : Il difensore dell’Ajax ha parlato del proprio futuro, sottolineando come non abbia preso ancora alcuna decisione Il futuro di Matthijs De Ligt non è affatto definito, il Barcellona si è interessato eccome al difensore dell’Ajax, ma la trattativa è tutt’altro che chiusa al momento. PRESSINPHOTO/LaPresse Una situazione che fa il gioco della Juventus, anch’essa sulle tracce del proprio giustiziere che, con un colpo di ...