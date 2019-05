Cesare Battisti resta in carcere | ergastolo confermato

Blastingnews

(Di giovedì 23 maggio 2019) Respinta la richiesta della difesa didi ridurre la pena detentiva dall'a 30 anni di: la Corte d'Assise d'Appello di Milano non perdona.rimarrà in, ma tra pochi anni potrà richiedere l’applicazione dei permessi premio.: la decisione della Corte d'Assise d'Appello di Milano Negata la richiesta di riduzione della pena avanzata dalla difesa: l'ex terrorista del gruppo Pac (Proletari Armati per il Comunismo), arto questo gennaio dopo 37 anni di latitanza,insenza se e senza ma. La difesa ha chiesto la riduzione della pena a 30 anni basandosi sull'accordo di estradizione italo-brasiliano che è stato raggiunto - non senza fatica e non certo in tempi rapidi - poco prima chesi allontanasse volontariamente dal Brasile fuggendo in Bolivia, dove è stato successivamente arto ...

