Cala fiducia romani in istituzioni locali e soddisfazione per servizi pubblici

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - "Cala la fiducia". Retroscena - brutto segnale : alleanza consumata : La crisi all'interno del governo tra Lega e M5s e tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio si sta trasformando in crisi nel Paese. Il "diagramma" che a Palazzo Chigi conoscono bene segnala da marzo il crollo negli indici di gradimento per il premier e i suoi due vice. Riporta Francesco Verderami in un ret

Borsa : Cala la fiducia - giù i listini ma risveglio delle banche : L'indicatore della Commissione Europea, costruito con le opinioni di una serie di soggetti sull'economia, è sceso in aprile per il decimo mese consecutivo a 104 punti, livello che non si vedeva da ...

Consumi - ad aprile Cala la fiducia delle famiglie. Livello più basso da luglio 2017 : cala per il terzo mese consecutivo il clima di fiducia dei consumatori : ad aprile l'indice passa da 111,2 a 110,5, secondo quanto rileva l'Istat. È il Livello più basso da luglio 2017 e, secondo ...

Cala la fiducia dei consumatori "È ai minimi dal 2017" : Cala ancora ad aprile la fiducia nei consumatori : è in diminuzione per il terzo mese consecutivo, passando da 111,2 a 110,5. Secondo l'Istat si tratta di una dinamica negativa anche per l'indice ...

Cala fiducia di consumatori e imprese : Ad aprile ancora in calo l'indice del clima di fiducia dei consumatori , per il terzo mese di fila e al livello più basso da agosto 2017, e quello delle imprese. I dati appena diffusi dall'Istat ...

Istat : Cala la fiducia di consumatori e imprese ad aprile - ai minimi da agosto 2017 : Ad aprile l'indice del clima di fiducia dei consumatori si stima in diminuzione per il terzo mese consecutivo, passando da 111,2 a 110,5; una dinamica negativa si rileva anche per l'indice composito ...

Giappone - Cala la fiducia dei consumatori : Peggiora il sentiment dei consumatori Giapponesi, nel mese di marzo. Secondo quanto comunicato dall' Istituto di ricerca economica e sociale del Cabinet Office Giapponese , l'indice di fiducia si è ...

Sondaggi : Calano Lega e fiducia nel governo - ma Salvini resta primo : Secondo una rilevazione Index Research per PiazzaPulita (La7) gli italiani per quel che riguarda le previsioni economiche...

Zona Euro - Cala la fiducia delle imprese : Nel mese di marzo 2019, l'indice che misura il sentiment generale dell'economia è risultato pari a 105,5 punti dai 106,2 di febbraio e contro i 105,9 attesi dagli analisti. Scende anche l'indice ...