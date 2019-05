Bus in fiamme in centro a Roma | chiuso tratto di via Sistina

Paura a Rovigo - autoBus carico di studenti va a fuoco : l’autista li salva dalle fiamme : Un autobus carico di studenti ha preso fuoco a Giacciano con Baruchella, in provincia di Rovigo, per cause che sono ancora in via di accertamento. L'autista si è accorto del rogo ed è riuscito a mettere in salvo tutti i giovani passeggeri prima di chiamare i soccorsi. Al momento non si segnala nessun ferito.Continua a leggere

Paura in zona Parco Leonardo : Bus in fiamme - non ci sono feriti : Roma – Paura questa mattina in viale del Caravaggio, in zona Parco Leonardo, tra Roma e Fiumicino, quando poco dopo le 8 un bus ha preso fuoco. Il mezzo adibito al trasporto pubblico, con a bordo solo il conducente, era diretto al deposito. Secondo quanto ricostruito, a innescare le fiamme sarebbe stata una perdita d’olio finita sul motore. Sul posto i Vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio. Nessun ferito. L'articolo ...

Bus Cotral avvolto dalle fiamme con 20 persone a bordo : non ci sono feriti : Roma – Un bus Cotral in servizio sulla linea Roma-Monterotondo ha preso fuoco ieri sera alle 21.50 nel comune di Fonte Nuova, in via Selva dei Cavalieri. Le fiamme sarebbero state causate da un’avaria del motore. Pronta l’azione dell’autista, che quando si e’ accorto della presenza di fumo ha fermato il mezzo e ha fatto scendere i 20 passeggeri che erano a bordo. Nessuno e’ rimasto ferito o intossicato. Sul ...

Principio d’incendio su Bus del 2011 : fiamme domate da autista con estintore : Roma – Principio d’incendio questa mattina a Roma su un mezzo della linea 985 della Roma Tpl, su via di Boccea. A darne notizia il portale www.odisseaquotidiana.com, secondo cui le fiamme sono uscite, alle 8.27 di questa mattina, sulla vettura 9517 della rimessa di Maglianella, un Bmb Avancity+ del 2011 in servizio sulla linea che collega le stazioni ferroviarie di Balduina e Aurelia. Per spegnere il Principio di incendio e’ ...

Roma - a fuoco una discarica aBusiva alla periferia est : fumo e fiamme nella notte| : Le fiamme nella notte di giovedì. L’area era stata sequestrata lo scorso febbraio. Gli allarmi inascoltati dei cittadini

Incendio in una discarica aBusiva a Roma - i vigili del fuoco domano le fiamme. FOTO : Incendio in una discarica abusiva a Roma, i vigili del fuoco domano le fiamme. FOTO I pompieri hanno lavorato dalla tarda serata di ieri fino a questa mattina per tenere sotto controllo le fiamme divampate n una discarica abusiva in zona Collatina, alla periferia est della capitale. VIDEO Parole chiave: ...

In fiamme discarica aBusiva - paura a Roma : Roma, 26 apr. (AdnKronos) - Incendio nella notte in una discarica abusiva in via Collatina Vecchia all'altezza della stazione Palmiro Togliatti, a Roma. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Le fiamme hanno interessato la vegetazione e i rifiuti che si tro

Roma - in fiamme discarica aBusiva nel quartiere Collatino : notte di paura ed esplosioni : Un vasto incendio si è sviluppato ieri sera, intorno alle 23.30, nella zona est di Roma in una discarica abusiva nel quartiere Collatino. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte nel...

Roma - in fiamme discarica aBusiva nel quartiere Collatino : esplosioni e paura : Un incendio vasto si è sviluppato durante la serata di ieri nella zona est di Roma in una discarica abusiva nel quartiere Collatino dove i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di domare...

Cinema : Fiammetta Borsellino - 'Film su Buscetta? Ben venga se è ricostruzione storica' : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - "Se il film sul pentito Tommaso Buscetta è una ricostruzione storica sul personaggio che ha dato il via a una nuova modalità per contrastare la criminalità organizzata, allora ben venga. Ma una fiction o un film non possono bastare per conoscere il fenomeno". Lo ha det

Cotral : ci scusiamo per disagi a circolazione - Bus in fiamme aveva 15 anni : Roma – Cotral “si scusa con i propri clienti e con i cittadini tutti per il fatto accaduto questa mattina sulla via Tiburtina alle ore 7, quando un bus in servizio sulla linea Roma-Tivoli e’ andato a fuoco causando disagi alla circolazione. Fortunatamente nessuno e’ rimasto ferito. Si tratta di un mezzo regolarmente manutenuto in servizio da quasi 15 anni”. Cosi’ l’azienda in una nota. “Nel nostro ...

Bus in fiamme alle porte di Roma : Una deflagrazione violenta, poi le fiamme. Ancora un autobus in cenere, a Roma. I vigili del fuoco, intervenuti per spegnere il rogo, sono stati investiti da una esplosione dei serbatoi d'aria ma non ...

AutoBus avvolto e distrutto dalle fiamme : enorme colonna di fumo nero : Incendio Autobus a Sedriano, in provincia di Milano. E' successo stamattina in viale Galileo Galilei. Vigili del fuoco sul...