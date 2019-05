WhatsApp beta si aggiorna con novità per Facebook e QR Code

WhatsApp beta : modalità scura su Android in arrivo - come cambia : WhatsApp Beta: modalità scura su Android in arrivo, come cambia A breve, su Android, arriverà la modalità scura. Questa modalità permette una serie di vantaggi di cui vi abbiamo già parlato in qualche articolo precedente. Le novità però, non riguarderanno solo la luminosità e il tema in sé, bensì anche il rapporto del tema con le altre applicazioni. Una di quelle app che sarà investita dal dark theme, sarà sicuramente WhatsApp. Ecco gli ...

La versione 2.19.139, disponibile in beta, porta con sé ancora più Modalità scura, chiamata Modalità notte, all'interno di WhatsApp e dimostra che i lavori procedono a ritmo serrato.

Nell'ultima versione beta per Android il team di sviluppatori ha rimosso la possibilità di salvare le immagini del profilo

WhatsApp beta continua a sviluppare la modalità scura e presenta un nuovo layout per 155 emoji : WhatsApp ha recentemente rilasciato un nuovo aggiornamento tramite il programma Google Play beta, portando la versione dell'app a 2.19.139. La prima novità riguarda la modalità scura che possiamo vedere applicata per l'elenco chat, Stato e Chiamate in questo aggiornamento. WhatsApp beta 2.19.139 presenta inoltre un nuovo layout per 155 emoji disponibili ufficialmente in questa versione e sarà disponibile anche nella prossima versione stabile e ...

Non è ancora giunto il momento della Modalità scura, però la versione Beta 2.19.133 di WhatsApp fa un altro piccolo passo in avanti in questa direzione confermando i lavori in corso.

WhatsApp beta arriva alla versione 2.19.130 con qualche piacevole novità : WhatsApp ha finalmente iniziato a testare questa funzionalità che visualizza l'adesivo nell'anteprima della notifica quando inviato da un contatto, con la possibilità di rispondere, oppure segnare il messaggio come letto, direttamente dalla notifica. La funzione è attualmente in fase di sviluppo e non sappiamo quando diventerà disponibile, tuttavia, trattandosi di una modifica minore, possiamo aspettarci che verrà rilasciata al più ...

La nuova versione di WhatsApp beta lavora alla sostituzione degli adesivi con le emoji, che saranno sostituiti dalle emoji ufficiali.

Due grandi novità ed un problema con beta 2.19.106 di WhatsApp : anteprima dell’aggiornamento : Ci sono importanti novità in arrivo per quanto riguarda WhatsApp, in riferimento ai prossimi aggiornamenti che verranno messi a disposizione degli utenti Android. Premettendo che di solito lo sviluppo dell'app va a braccetto con quella ottimizzata per iPhone, oggi 16 aprile occorre prendere atto della distribuzione della nuovissima beta 2.19.106, caratterizzata da migliorie davvero significative per il pubblico. Insomma, dopo giorni ...

La versione beta 2.19.106 di WhatsApp introduce una nuova interfaccia per i doodle, e continua a lavorare alla funzione di autenticazione.

WhatsApp Beta 2.19.97 porta un nuovo e migliorato selettore per l'invio dei file audio e nuove opzioni per i messaggi inoltrati nei gruppi.

Perché le notifiche WhatsApp non mostrano il mittente del messaggio : bug d’aprile solo in beta? : Le notifiche WhatsApp non mostrano il mittente del messaggio con schermo bloccato e dunque con app non aperta? La casistica per l'errore non è così rara e in queste ore, purtroppo, in molti stanno sperimentando l'importante mancanza di informazione nel servizio di messaggistica. Cerchiamo dunque di capire chi sono gli utenti interessati dall'anomalia che, seppur non bloccante, è comunque fastidiosa. Come spesso accade in questi casi, a darci ...

WhatsApp Beta si aggiorna alla 2.19.86 con riproduzione automatica dei messaggi vocali consecutivi e miglioramenti per la modalità Picture in Picture.

WhatsApp Beta per Android ha migliorato la feature, non ancora disponibile, di autenticazione con l'impronta digitale, che sembra quasi pronta.