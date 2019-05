Totem Teller è una meraviglia visiva che ci immerge in un mondo misterioso tra muse e

eurogamer

(Di mercoledì 22 maggio 2019) In certi casi un gioco ci attira immediatamente semplicemente grazie a una sola immagine, grazie a un impatto visivo e a uno stile fuori dal comune ed estremamente affascinanti. Era successo con lo splendido GRIS e in modo diverso succede anche conè un titolo a dir pocoche viene semplicemente descritto come "un gioco incentrato sulla narrazione e la scoperta". La successiva descrizione degli sviluppatori stessi, il team di Grinning Pickle, è quanto meno leggermente più esplicativa: "unitevi a una musa errante alla ricerca di ispirazione tra i narratori e raccogliete ascoltatori per realizzare le vostre storie in un bellissimo luogo pieno zeppo di glitch. Ispirate qualcosa di nuovo nei mondi del folklore o distruggetelo".Se la natura del titolo rimane per il momento fumosa, ciò che convince sin da ora è l'impatto visivo di questa opera. Se non ci ...

