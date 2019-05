Software spia in Procure italiane | blitz a Napoli con due arresti

Se non l'avete ancora fatto - è ora di proteggere WhatsApp dal Software spia : Una vulnerabilità nell'applicazione di messaggistica WhatsApp di Facebook ha permesso a degli hacker di diffondere software di sorveglianza su iPhone e smartphone Android con una semplice telefonata, secondo quanto riportato dal Financial Times. Lo spyware è stato sviluppato dal gruppo israeliano NSO e può essere installato senza lasciare traccia semplicemente ricevendo una chiamata. Oltretutto non è necessario rispondere alla chiamata stessa e ...

Software spia - in un server di Amazon le intercettazioni dei pm di Napoli : Dati giudiziari trasferiti sulla «nuvola», sul «cloud» di un colosso internazionale, invece di essere rigorosamente custoditi negli archivi di una Procura. Brutta storia,...

Benevento - Software spia farlocchi e server giudiziari vuoti : sui cloud Amazon anche le intercettazioni di altre procure : Fornivano alla procura hardware e software per le intercettazioni. Però il loro sistema era facilmente accessibile da chiunque avesse una connessione a internet e le password e i dati captati non finivano sul server dei magistrati, risultati vuoti, ma arrivavano su un cloud Amazon negli Stati Uniti. Insieme agli ascolti ordinate da altre procure nell’ambito di altri procedimenti giudiziari. Non ci sono solo i dati carpiti dai telefonini di ...

Software spia - 4 indagati dalla Procura di Napoli : Sono 4 gli indagati da parte della Procura di Napoli nell'ambito dell'inchiesta che ha consentito di fare luce sull'architettura della piattaforma informatica Exodus che avrebbe consentito di carpire in maniera illecita i dati di centinaia di utenti in tutta Italia. La Procura ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo della piattaforma informatica e delle aziende E-surv, ideatrice dell'applicazione (di cui ha scritto oggi Repubblica) e la ...

Cybersicurezza - un Software ha spiato centinaia di italiani : Lo spyware, sviluppato da un'azienda di Catanzaro, è stato distribuito sui dispositivi Android ed è capace di bypassare i filtri di Google

Software made in Italy ha spiato centinaia di italiani. C'è una pista calabra - usati codici "Mundizza" e "Rino Gattuso" : centinaia di italiani, forse un migliaio, sono stati infettati da uno spyware, un Software che raccoglie informazioni personali, sviluppato da un'azienda italiana, distribuito sui dispositivi Android e capace di bypassare i filtri di sicurezza Google. Si chiama Exodus, e servirebbe alle intercettazioni di Stato. La questione è stata portata a galla da un gruppo di ricercatori di Security Without Borders. "Riteniamo - dicono i ricercatori ...