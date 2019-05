Mafia | Mattarella | ' idee Falcone e Borsellino continuano a camminare'

Mafia : Mattarella - 'sarà sconfitta e debellata' : Civitavecchia (Rm), 22 mag. (AdnKronos) - "Voi ragazzi assumete un compito: imbarcandovi in questa Nave della legalità, compiendo la traversata, sbarcando a Palermo, lanciate un messaggio: la Mafia sarà sconfitta , sarà debellata definitivamente". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergi

Mafia : Orlando - Impastato e Mattarella esempi di rottura : Palermo, 9 mag. (AdnKronos) - "Essere a Cinisi per ricordare Peppino Impastato è un atto doveroso. Un doveroso momento di memoria attiva ancora più importante oggi per ribadire l'impegno a difesa della Costituzione e dei suoi valori fondamentali nati dalla lotta antifascista". Lo ha detto il sindaco

Mafia : Mattarella - 'La Torre e Di Salvo esempi di impegno civile' : Palermo, 30 apr. (AdnKronos) - "Nella ricorrenza del 37° anniversario del feroce assassinio di Pio La Torre e Rosario Di Salvo desidero ricordarne l'esemplare impegno civile a favore della libertà e della democrazia". Lo scrive il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio inviato

Mafia : Presidente Ars attore per un giorno - interpreta Russo nel film su Mattarella : Palermo, 9 apr. ,(AdnKronos) - Il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè attore per un giorno nel film sul delitto Mattarella del regista Aurelio Grimaldi. Il commissario di Forza Italia in Sicilia interpreta proprio il ruolo dell'ex Presidente dell'Ars di qugli anni, Mich