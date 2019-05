Istat | PIL 2019 in netto rallentamento rispetto al 2018

blogo

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Questa mattina l'ha pubblicato il suo report sulle "Prospettive per l'economia italiana nel" e ha spiegato che per l'anno corrente il Prodotto interno lordo è previsto crescere solo dello 0,3% e non dell'1,3% come era stato previsto in precedente. Si registra dunque unall'anno precedente, quando la crescita è stata dello 0,9%.L'Istituto di statistica nazionale spiega anche che quest'anno l'unico contributo positivo alla crescita del Pil è dato dalla domanda interna aldelle scorte, mentre l'apporto della domanda estera netta e della variazione delle scorte sono nulli.Anche la spesa delle famiglie e delle istituzioni sociali private al servizio delle famiglie è inall'anno scorso, perché in termini reali se ne stima una crescita solo dello 0,5%. Inoltre è prevista una decisa decelerazione negli investimenti.Un punto ...

