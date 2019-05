In trenta in un appartamento ricavato in un vecchio bar: tra loro anche un bimbo di 5 anni (Di mercoledì 22 maggio 2019) A seguito di un blitz della polizia una trentina di pakistani, compresi donne e bambini, sono stati evacuati da un vecchio bar adibito ad alloggio di fortuna. Le persone vivevano in condizioni igienico sanitarie ai limiti.

Una trentina di uomini, donne e bambini di nazionalità pakistana sono state controllate dalla polizia e dai sanitari del 118 ieri sera, martedì 21 maggio 2019, in un vecchio bar adattato ad appartamento nel condominio di via Portula 10, a Torino. Sette di loro, tra cui un bimbo di cinque anni, sono state trasportate all'ospedale Maria Vittoria per le cattive condizioni igieniche in cui si trovavano. Qui sono stati messi in camera di isolamento da contatto per verificare che non siano infettati dalla scabbia, ipotesi ritenuta comunque improbabile dai dottori. Altre otto persone sono state accompagnate in questura perché sprovviste di documenti. I restanti 12 inquilini sono risultati regolari anche se vivevano in una stanza comune al pianterreno del palazzo al civico 10.



