GRID 2 è attualmente gratis su Steam per un periodo di tempo limitato

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il franchise diè annoverato tra i titoli di corsa più avvincenti, tanto che il primo capitolo della serie ha vinto nel 2009 il premio BAFTA come miglior simulatore di guida. Anche il sequel è stato ben apprezzato dai fan che susi sono prodigati in recensioni molto positive.Se non avete mai provato questo tipo di giochi allora potete prendere la palla al balzo e scaricare a titolo gratuito una copia di2 sulla piattaforma di Valve. Tuttavia dovrete essere abbastanza veloci, poiché, come riporta Know Techie, l'offerta termina esattamente stasera alle 19:00.Per usufruire di questa promozione non dovrete far altro che visitare la paginadel gioco, e cliccare su "Aggiungi all'Account". La vostra copia rimarrà quindi nella vostra libreria per sempre.Leggi altro...