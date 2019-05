Falcone | Fava | “Non andrò a cerimonia Salvini deve ascoltare” La sorella | “I ministri

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Il presidente della commissione Antimafia siciliana non andrà alla manifestazione “ufficiale” per ricordare la strage di Capaci. Il motivo? “Hanno trasformato il ricordo del giudicenel festino di Santa Rosalia. Fossi io ladi Giovanniavrei chiesto adi venire e di tacere. Di ascoltare e di prendere appunti”. Ladel giudice assassinato replica: “Ivengono, come sono venuti ogni anno, a prescindere dal governo”. È polemica alla vigilia del ventiseiesimo anniversario della morte di Giovanni. Claudioannuncia con un post su facebook che non parteciperà alla classicaorganizzata nell’aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. “Domani nona ricordare Giovanninell’aula bunker di Palermo. Preferisco andare a Capaci, nel luogo in cui tutto accadde, ...

