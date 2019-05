ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2019) Repubblica Napoli e Mattino riprendono oggi la notizia data in esclusiva ieri da Spazio Napoli relativa al furto dei faretti nei bagni della curva A. Sono 12 in tutto, 5 in un bagno e 7 in un altro, costano tra i 5 e i 7 euro l’uno. Sono stati rimossi lasciando i fili scoperti, cosa che ha provocato un corto circuito che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze. Il danno ammonta a poche centinaia di euro ma è uno sfregio che colpisce sia la proprietà dello, cioè il Comune di Napoli che il principale suo utilizzatore, la Società di De Laurentiis. L’assessore comunale allo sport Cirocondanna l’episodio e rimanda la responsabilità della vigilanza sull’impianto, durante le partite, al Napoli come pure il ripristino della situazione: “Si tratta comunque di una spesa esigua, poche centinaia di euro. Nella nuova convenzione prevediamo anche ...

SSCNapoliNews : Borriello ai tifosi: “Salvaguardiamo lo stadio denunciando gli imbecilli” - LelloConso : RT @napolista: Borriello ai tifosi: “Salvaguardiamo lo stadio denunciando gli imbecilli”. L’assessore comunale allo Sport sui faretti rubat… - napolista : Borriello ai tifosi: “Salvaguardiamo lo stadio denunciando gli imbecilli”. L’assessore comunale allo Sport sui fare… -