Automobilismo | Mitteleuropean Race riporta le auto d' epoca in Friuli Venezia Giulia 2

Automobilismo : Mitteleuropean Race riporta le auto d'epoca in Friuli Venezia Giulia (3) : (AdnKronos) - Tra le particolarità di quest’anno, oltre alla gara di Regolarità Superclassica di vetture d'epoca , ci sarà la parata di una decina di Alfa Romeo 4C e 4C Spider, i cui proprietari seguiranno la gara e approfitteranno dell’occasione per scoprire le bellezze del Friuli Venezia Giulia . Tr

Automobilismo : Mitteleuropean Race riporta le auto d'epoca in Friuli Venezia Giulia : Trieste, 22 mag. (AdnKronos) - La Mitteleuropean Race scalda i motori per l’edizione 2019 e si prepara a riportare Trieste e tutto il Friuli Venezia Giulia sotto i riflettori del mondo dell’automobilismo d’epoca. Come è stato illustrato nel corso della conferenza stampa di presentazione, alla quale