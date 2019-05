Programmi TV di stasera | martedì 21 maggio 2019 Su Rai1 «La Nostra Terra» | su Canale 5

davidemaggio

(Di martedì 21 maggio 2019) Sergio Rubini e Stefano Accorsi in La, ore 21.25: La– 1^Tv Film di Giulio Manfredonia del 2014, con Stefano Accorsi, Sergio Rubini, Iaia Forte, Nicola Rignanese. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Nel 1967 Cosimo Bonavita è costretto a vendere ai mafiosi della famiglia Sansone il podere Li Trizzi, ma vi rimane come fattore. Nel 1998 Nicola Sansone viene arrestato ed il podere confiscato, ma Cosimo continua a lavorare abusivamente. Quando laviene assegnata ad una cooperativa, la gestione è affidata a Filippo, un uomo ansioso, esperto, ma solo su carta. Dovrà aiutare due giovani del luogo, Salvo e Rossana, ma gli inizi sono sconfortanti. Rai2, ore 21.20: The Voice of Italy Quinto e ultimo appuntamento con le Blind Audition di The Voice of Italy. Dallo Studio 2000 del Centro di Produzione Tv Rai di Milano Simona Ventura conduce la ...

reportrai3 : ?La puntata di stasera in replica sabato alle 16.30 su @RaiTre ?Le inchieste tra poco su - emanuele_mil : Programmi come @LagrandeStoria meritano la prima serata. Se poi narra la storia di #GiovanniFalcone, come stasera,… - FabriceFabriz : RT @reportrai3: ?La puntata di stasera in replica sabato alle 16.30 su @RaiTre ?Le inchieste tra poco su -