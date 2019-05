Plastiche monouso | ok da Consiglio Ue | divieto dal 2021 Un italiano su 4 le ha già

ilfattoquotidiano

(Di martedì 21 maggio 2019) Ildell’Unione Europea ha dato l’ok alla direttiva che vieta daloggetti in plasticacome piatti, posate e cannucce. Tra gli altri prodotti banditi anche i palloncini e i cotton-fioc. Gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90 per cento entro il 2029 e le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25 per cento entro il 2025 e di almeno il 30 per cento entro il 2030. Le nuove regole “sono un grande primo passo per voltare pagina”, commenta Greenpeace Europa. La direttiva prevede anche “norme più severe per prodotti e imballaggi che rientrano fra i dieci inquinanti più rinvenuti sulle spiagge”. Ambiente & Veleni Di Martina Milone. Plastica, dalal bando quella usa e getta: dai ...

