Phil Spencer delinea i piani per combattere la tossicità nei videogiochi

Phil Spencer parla dell'assenza di Sony all'E3 2019 : Come saprete ci sarà un grande cambiamento per l'E3 di quest'anno, Sony, infatti, non sarà tra i protagonisti dell'evento. Microsoft e Nintendo parteciperanno come rappresentanti dei "The Big Three", ma la trasmissione di Microsoft è l'unico live show. L'executive di Xbox, Phil Spencer, ha parlato proprio di questo setup unico nell'ultimo episodio di Inside Xbox, riporta Gamespot.Il boss di Xbox detto che lui e il suo team comprendono la ...