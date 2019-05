Pagelle Giro d’Italia 2019 | voti decima tappa | Démare ringrazia Guarnieri Viviani sempre

Giro d’Italia 2019 - le Pagelle dei favoriti dopo la prima settimana. I promossi e bocciati. Voti alti per Primoz Roglic e Vincenzo Nibali : Primo giorno di riposo del Giro d’Italia 2019 ed è tempo di bilanci. Questa prima settimana di corsa ha regalato diversi colpi di scena e nonostante l’assenza di grandi salite, ci sono già dei distacchi importanti nella classifica generale tra i principali favoriti . In questo elenco non compare più il nome di Tom Dumoulin, costretto al ritiro dopo la caduta subita nella quarta tappa. Andiamo quindi a scoprire i promossi e bocciati di ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti quarta tappa : che lucidità Carapaz! Ulissi non sfrutta al meglio la sua UAE. Nibali si salva dalla caduta : Quando meno te lo aspetti, solamente alla quarta tappa del Giro d’Italia 2019 , succede la qualunque. Una doppia caduta nel finale scombussola tutta la situazione. Esulta Richard Carapaz, piange Tom Dumoulin, sorride Primoz Roglic. Dai fuggitivi del giorno, ai big, ai finisseur, ai giochi di squadra, diamo un giudizio in termini di voti ai protagonisti della Orbetello-Frascati. Pagelle Giro d’Italia 2019 : quarta tappa Richard Carapaz, ...

Pagelle Giro d’Italia 2019 - voti prima tappa : Roglic perfetto - Yates e Nibali rispondono presenti. Deludono Landa e Zakarin : Si è aperto con la breve cronometro (8 chilometri) da Bologna al Santuario di San Luca il Giro d’Italia 2019. A prendersi le prime pagine è ovviamente Primoz Roglic: lo sloveno della Jumbo Visma domina in lungo e in largo nella prova contro il tempo e va a prendersi la Maglia Rosa di leader della classifica generale, presentandosi come grande favorito per la vittoria finale. Subito dietro però ci sono Simon Yates e Vincenzo Nibali, con ...