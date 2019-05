Nokia 9 PureView | Nokia 4 2 e Nokia 3 2 sono certificati Android Enterprise Recommended

Disagi col lettore impronte del Nokia 9 PureView : V4.22C non risolve : L'altro giorno vi parlammo dell'aggiornamento V4.22C destinato a Nokia 9 PureView, di cui era stato detto avrebbe apportato dei miglioramenti al lettore di impronte digitali integrato sotto al display. Eppure, stando ad un video pubblicato dal portale 'Decoded Pixel' su Twitte, la situazione non sembra affatto essere stata ottimizzata. Come potete vedere nel filmato, l'utente è riuscito a sbloccare il dispositivo attraverso un chewing gum, cosa ...

Rilascio V4.22C per Nokia 9 PureView : qualche segnalazione in Italia : Non poteva che essere degnamente supportato anche lato software il nuovo Nokia 9 PureView, dispositivo parecchio discusso in ambito del MWC 2019 di Barcellona, e che non passa inosservato per la presenza sul dorso di una penta-cam parecchio vistosa, ed in grado di restituire scatti di una qualità superiore. Il CPO di HMD Global, Juho Sarvikas, ha fatto sapere dell'immediata disponibilità di un aggiornamento in particolare, che è stato rilasciato ...

Nokia 9 PureView è arrivato in Italia - con le sue 5 fotocamere : E’ innegabile come l’ultimo smartphone top di gamma targato HMD Global a marchio Nokia, si sia fatto attendere per molto più tempo del previsto. Dopo mesi di indiscrezioni che aggiungevano ogni volta dettagli interessanti, la presentazione è avvenuta nel corso del Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Nokia 9 PureView, questo il nome dello smartphone, è stato svelato ufficialmente, e tra le sue caratteristiche distintive spicca ...

Nokia 9 PureView : prezzo in Italia - colori e scheda tecnica : Nokia 9 PureView: prezzo in Italia, colori e scheda tecnica Nokia 9 PureView è finalmente disponibile in Italia. Annunciato al Mobile World Congress di Barcellona, l’attesissimo smartphone risulta molto interessante soprattutto per il comparto fotografico, composto da ben 5 fotocamere posteriori. Elemento questo che rende il nuovo device Nokia unico nel suo genere. Il general manager di HMD Global Italia, Alberto Colombo, ne ha evidenziato ...

Nokia 9 PureView è arrivato in Italia : Nokia 9 PureView è arrivato in Italia. Dopo essere stato svelato al MWC di Barcellona, il nuovo device della casa HMD Global è finalmente disponibile nei nostri negozi al prezzo di 649 euro. Dotato di 5 fotocamere con ottiche ZEISS, il nuovo gioiello di casa Nokia promette grandi performance fotografiche. Ogni scatto, infatti, si avvale delle cinque fotocamere catturando una quantità di luce 10 volte superiore rispetto a un singolo sensore della ...

Manuale utente Nokia 9 PureView libretto istruzioni Pdf : Manuale d’uso Nokia 9 PureView PDF Italiano download Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Nokia 9 PureView

Anche nei negozi il Nokia 9 PureView : contatto diretto possibile : Da poche ore è disponibile nei negozi in Italia il Nokia 9 PureView, al prezzo di 649 euro. Niente male per quello che è a tutti gli effetti un top di gamma in piena regola, che si distingue dalla concorrenza per la presenza di una penta-cam più che particolare (5 sensori da 12MP con apertura f/1.8, di cui 2 con lenti RGB e tre di tipo monocromatico, che, lavorando contemporaneamente, uniranno le forze per restituire un'unica immagine dai ...

Nokia 9 PureView arriva oggi nei negozi italiani a 649 euro : Nokia 9 PureView è ufficialmente disponibile a partire da oggi nei migliori negozi di elettronica al già noto prezzo di listino di 649 euro. L'articolo Nokia 9 PureView arriva oggi nei negozi italiani a 649 euro proviene da TuttoAndroid.