blogo

(Di martedì 21 maggio 2019)torna a parlare die della vicenda molestie: “Conoscoda tanti anni, mi sembra molto difficile conoscendo il sistema e conoscendo lui che tutto ciò possa essere vero, ma non lo so per certo. Quindi mi fido di fonti più autorevoli”. Intervenuto su Radio 2 al programma I Lunatici, l’attore lanciato proprio dal regista in Notte prima degli esami esprime parole d’affetto nei confronti dell’amico. “Io asono affezionato e gli voglio molto bene. Ha una bellissima figlia, quello che gli è stato fatto è unache a me spaventa perché chiunque potrebbe finirci dentro. Lami terrorizza. E' agghiacciante. Io avoglio bene come essere umano e come amico, come regista lo stimo molto". In merito al film,ricorda come tutto ebbe inizio: “All’inizio non volevo nemmeno fare il provino. Nessuno sul set si ...

gossipblogit : Nicolas Vaporidis difende Fausto Brizzi: 'Ha subito una gogna mediatica. La modalità mi… - _DAGOSPIA_ : NICOLAS VAPORIDIS: FAUSTO BRIZZI? QUELLO CHE GLI E' STATO FATTO E' UNA GOGNA MEDIATICA CHE MI...… - ronniehowlett3 : RT @korovev: La S08E02 di #GameofThrones forse la peggiore in assoluto di sempre: ad un Nicolas Vaporidis di distanza dall’essere “Notte pr… -