Lisa Kudrow in Good People | Joshua Jackson Little Fires Everywhere – Notizie serie tv

Lisa Kudrow di Friends torna in tv con Who do you think you are? - la docuserie pronta a ritrovare i familiari perduti delle star : Dopo averla ceduta alla rete TLC nel 2012, NBC è pronta a riprendersi Who do you think you are?, la docuserie prodotta da Ancestry e Shed Media con i produttori esecutivi Lisa Kudrow, Dan Bucatinsky, Pan Healey e Stephanie Schwam. Il network ha in programma 13 nuovi episodi, che dovrebbero proseguire sulla falsariga dei precedenti e accompagnare altrettante celebrità americane alla scoperta delle proprie origini. Who do you think you are?, ...