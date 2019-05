L’innalzamento del livello del mare potrebbe essere peggiore del previsto

wired

(Di martedì 21 maggio 2019) (foto: Education Images/UIG via Getty Images) In un futuro non troppo lontano, la realtàrivelarsi persinodegli scenari catastrofici dei film di fantascienza. Secondo un nuovo studio redatto da un team di ricercatori britannici, statunitensi e olandesi e pubblicato su Proceeding of the National Academy of Sciences of the United States, c’è una possibilità su venti che ildelsi alzi di due metri entro il 2100. Lo studio smentisce in parte il report del 2013 del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, in base al quale ildelsarebbe aumentato solo di un metro, e due paper pubblicati lo scorso febbraio sulla rivista Nature. Entrambi avevano ridimensionato le previsioni più negative e circoscritto l’innalzamento tra i 60 e i 90 centimetri “neldei casi”. Questa nuova revisione al rialzo sarebbe ...

