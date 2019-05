Le notizie del giorno – Lutto in casa Inter | colpaccio Napoli | muore un arbitro

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale abbonamento con informazioni Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano ferrara. è da 10.000 a €50000 alle navi che sbarcano in Italia dopo avere soccorso migranti in caso di reiterazione a quando gli stranieri sbarcati sono più di 100 anche la confisca della nave della buona giornata Mi decreto sicurezza habis che lancia potuto visionare il testo è stato corretto in alcune parti dell’articolo 1 con fare ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno dei ministri nel quale dovrebbero approvare il decreto sicurezza mesi voluto da Salvini e il decreto famiglia portato da Di Maio è stato confermato oggi dal premier Conte che risponde agli attacchi che mi mette nelle sedi ufficiali primarie ho conferma decreto per un miliardo di euro per aiuti alle famiglie Salvini da ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Lunedì 20 maggio in studio Giuliano Ferrin politica in apertura è stato confermato il Consiglio dei ministri di questa sera nel quali dovrebbero approvare il decreto sicurezza avviso voluto da Matteo Salvini e il decreto poi mi ha portato da Di Maio ha confermato il premier Giuseppe Conte che risponde gli attacchi Chi mi mette in discussione tu passa nelle sedi ufficiali di Maio conferma ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con informazioni Buon pomeriggio dalla redazione in studio Ferrigno è confermato il Consiglio dei ministri di questa sera nel quali dovrebbero approvare il decreto sicurezza avviso voluto da Salvini e il decreto famiglia è portato da Di Maio ha confermato il premier Conte che risponde agli attacchi in discussione lo faccia nelle sedi ufficiali di Di Maio conferma porterà il decreto per un miliardo di ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano che Procura di Agrigento iscritto sul registro degli indagati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina che il comandante della nave Sea Watch Salvini Questo dimostra che non sono io il ritorno sulle polemiche con il Vaticano sul rosario Moscato incomincio a Milano io testimonio La mia fede salvando vite umane combattendo gli ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli oggi ci sarà un consiglio dei ministri Chi è confermato io porterò il decreto per un miliardo di euro per aiuti alle famiglie quelle famiglie che hanno bimbi piccoli o che vogliono averne e che hanno gli aiuti bassi d’Europa le ho detto a Gambellara il vice premier Luigi Di Maio ho sentito che qualche membro del governo vorrebbe dirottare su altre misure ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 14 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Frascarelli sulla cavolo si cuociano Nintendo commentare una vicenda giudiziaria in atto ma in generale osservo che il nostro ordinamento Democratico tutte le determinazioni dell’autorità giudiziaria e soggette a verifica e controllo nel sistema giurisdizionale ambito che assicura in osservanza del principio di separazione equilibrio tra i poteri dello Stato rispetto ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta nel 2019 si sono avuti solo due morti in mare lo ha detto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini alla 7 del Viminale intanto ha fornito i numeri che danno ragione al Salvini buon cristiano i dati aggiornati al 2019 registrano due cadaveri recuperati in mare le Stime contano nello stesso periodo 402 persone tra dispersi e morti la procura di Agrigento ha iscritto sul registro ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio dott le cure per Vincent Lambert in Francia è stata avviata la procedura per staccare la spina al 42enne tetraplegico in stato vegetativo da 10 anni diventato simbolo del dibattito sul fine vita nonostante L’opposizione dei genitori medici hanno applicato la decisione del Consiglio di Stato di interrompere le cure alla 42enne la ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 11 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la nave Sea Watch sequestrata ieri sera da cui sono sbarcati i 47 migranti ha lasciato il porto di Lampedusa E dai Navigazione verso Licata come deciso dalla Procura di Agrigento Intanto il comandante Arturo 100 ore è stato iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il provvedimento è stato ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale con una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio ma la tensione nel governo sui due temi caldi di questi giorni migranti e il DL sicurezza bis il clima si è fatto incandescente ieri sera dopo lo sbarco in diretta dei migranti della nave sea-watch col Ministro dell’Interno che prima cosa temi del MoVimento 5 Stelle di aver dato il via libera Poi se l’è presa con I magistrati sei stato ...

Ultime notizie Roma del 20-05-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la nave Sea Watch sequestrata ieri sera da cui sono sbarcati 47 migranti ha lasciato il porto di Lampedusa e lei Navigazione verso Licata come deciso dalla Procura di Agrigento intanto mi contatta Arturo 100 resta iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il provvedimento è stato notificato dalla guardia ...