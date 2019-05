Kena Mobile si stabilizza dopo la crescita del 2018 e aumenta i prezzi seguendo quelli di

I servizi a pagamento di terze parti non posso essere attivati su Kena Mobile : Niente servizi a pagamento di terze parti con Kena Mobile: con l'operatore virtuale non è possibile attivarli, nemmeno per sbaglio. L'articolo I servizi a pagamento di terze parti non posso essere attivati su Kena Mobile proviene da TuttoAndroid.

Kena Mobile proroga ancora l'offerta da 6 - 99 euro e lancia Kena Visit per i turisti stranieri : Mentre viene prorogata ulteriormente l'offerta da 6,99 euro di Kena Mobile, spunta una nuova proposta per i turisti stranieri: Kena Visit, un piano tariffario di 30 giorni con 10 GB e 200 minuti di chiamate che costa 9,99 euro una tantum.

Kena Mobile proroga fino al 31 Maggio 2019 l'offerta a 6 - 99 euro al mese contro MVNO

Migliori offerte telefoniche di ho. Mobile - Kena Mobile - Fastweb - PosteMobile - CoopVoce - Lycamobile e Tiscali : Risulta piuttosto complesso tenere d'occhio le Migliori offerte telefoniche proposte dagli operatori virtuali (MVNO) in quanto sono tantissimi e ognuno di loro mette a disposizione una gran quantità di pacchetti. Così abbiamo selezionato i Migliori operatori virtuali italiani, cioè ho. Mobile, Kena Mobile, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, LycaMobile e Tiscali, e le loro Migliori offerte.

Kena Mobile proroga l'offerta da 6 - 99 euro al mese fino al 5 maggio : L'offerta Kena 6,99 Limited Edition proposta dall'operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM è stata prorogata fino al 5 maggio compreso, tuttavia l'offerta prevede un costo di attivazione di 9,99 euro.

Previsti costi di attivazione per Kena Mobile : le novità dal 1 maggio : Cambiano i costi di attivazione delle offerte targate Kena Mobile, il gestore virtuale controllato dall'operatore principale TIM. Come riportato da 'mondoMobileweb.it', a partire dal 1 maggio 2019 la situazione subisce alcuni saltelli, nell'ambito delle proposte Kena 8.99 e Kena 12.99, salendo a quota 4.99 euro (spese non richieste fino al 30 aprile 2019, con attivazione valida fino al 1 luglio 2019). L'offerte Kena 6.99 Limited Edition risulta

Kena Mobile introduce un costo di attivazione per le offerte Kena 8 - 99 e Kena 12 - 99 : A partire da oggi Kena Mobile proroga fino a luglio l'attivazione delle offerte Kena 8.99 e Kena 12.99 introducendo un costo iniziale.

Ecco quanto costano gli SMS dalla propria banca con Kena Mobile : Kena Mobile ha ufficialmente comunicato i costi degli SMS bancari a pagamento: si vanno dai 16 centesimi di euro per Intesa Sanpaolo ai 26 per BNL

Kena Mobile torna all'attacco con un'offerta esclusiva con minuti - SMS e 50 GB a 6 - 99 euro : Per chi proviene dagli operatori virtuali, Kena Mobile ha pronta un'offerta interessante che si chiama Kena 6,99 Limited Edition e comprende minuti, SMS e 50 GB a soli 6,99 euro al mese.