Il Trono di Spade | gli accessori da avere se sei un vero fan

Ecco come finisce il Trono di Spade (SPOILER) : Dopo otto Stagioni, 73 episodi e un Trono fuso, l’inverno è giunto alla fine – “Game of Thrones” è arrivato a conclusione. E come Tyrion (Peter Dinklage) che cammina tra le macerie di ciò che, grazie a Daenerys (Emilia Clarke), resta di Approdo del Re, è tempo di fare una stima dei danni.Ecco cosa succede alla fine di “Game of Thrones”:R.I.P. Daenerys TargaryenIl finale di ...

Record assoluto per episodio finale de Il Trono di Spade su Sky : Record assoluto per l’episodio finale de “Il Trono di Spade” su Sky: l’ultimo episodio della serie cult HBO, trasmesso in versione originale sottotitolata in contemporanea con gli Stati Uniti alle 3 nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio su Sky Atlantic, riproposto in serata sullo stesso canale e disponibile on demand, è stato visto nel complesso da oltre 1 milione...

"Brienne" aveva predetto il finale del Trono di spade 2 anni fa (e "Jaime" l'aveva derisa) : Attenzione: allerta spoilerPer chi ha seguito le otto stagioni di Game of Thrones, una domanda più di tutte era in attesa di risposta: chi siederà infine sul Trono di spade? Chi governerà dunque sui sette regni di Westeros?Rispondere e lanciarsi in conclusioni azzeccate non era semplice, visti i continui colpi di scena a cui la serie ha abituato i fan. I contendenti erano tanti e altrettanti i protagonisti che pur non ...

Il Trono di Spade 8 - i meme più divertenti sul finale : Il Trono di Spade è finito davvero, dobbiamo farcene una ragione. Con la messa in onda dell’ultimo episodio anche in versione doppiata su Sky Atlantic lunedì 20 maggio, i fan di GOT possono salutare definitivamente Jon Snow e compagnia. L’addio è stato particolarmente sentito anche da parte degli attori, ma nulla è più forte dello scontento sul finale della serie. Un disappunto in parte inevitabile, ...

Ascolti TV | Lunedì 20 maggio 2019. Montalbano 24.3% - Grande Fratello 20.8%. Boom per il finale del Trono di Spade al 30% nella notte (1.6% pt) : Barbara D'Urso nella serata di ieri, Lunedì 20 maggio 2019, su Rai1 la fiction in replica Il Commissario Montalbano (episodio del 2008, La Luna di Carta) ha conquistato 5.569.000 spettatori pari al 24.3% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.28 – la settima puntata di Grande Fratello 16 ha raccolto davanti al video 3.404.000 spettatori pari al 20.8% di share. Su Rai2 A Sud di Made in Sud ha interessato 1.260.000 ...

Spoiler Il Trono di Spade - nel finale Jon costretto a fermare la brama di Daenerys : Quando Il Trono di Spade andò in onda la prima volta negli Stati Uniti era il 17 aprile 2011 e soltanto 2.2 milioni di spettatori guardarono il primo episodio, specialmente i lettori della saga 'Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco' di George R.R. Martin. Chi avrebbe mai immaginato che nel giro di otto anni la serie fantasy sarebbe diventata un evento televisivo seguito - soltanto negli Stati Uniti - da 12 milioni di spettatori. È difficile ...

Così “Trono di spade” diventa il diario di una generazione : Chi sarebbe davvero, al nostro tempo, Cersei Lannister crudele regina della saga Trono di Spade? Secondo la senatrice Elizabeth Warren, candidata democratica alla Casa Bianca 2020, inevitabilmente il presidente Donald Trump, che vorrebbe seppellire di voti come la tiranna sotto i mattoni, nella rovina della reggia ad Approdo del Re. Alla vigilia de...

Il Trono di Spade 8 - tutte le questioni che restano aperte dopo il finale : dopo otto stagioni e 73 episodi, Il Trono di Spade si è concluso con un finale che, ancora più di tutta l'ottava stagione - che ha scontentato i fan al punto da firmare una petizione per farla riscrivere - ha diviso il pubblico di GOT. Accontentare tutti, del resto, era impossibile, e già nel corso dei precedenti cinque episodi è stato sempre più chiaro che gli sceneggiatori hanno avuto non poche gatte da pelare, ...

Il Trono di Spade - polemica per il finale : in America si pensa a un sequel : finale Il Trono di Spade: ci sarà un film o una nuova stagione? Ultime news Telespettatori in rivolta: il finale di Game of Thrones non è piaciuto a nessuno. Troppo frettoloso, grossolano e insensato per una delle serie più amate degli ultimi tempi. Mentre qualcuno ha aperto una petizione per girare daccapo l’ottava stagione, in […] L'articolo Il Trono di Spade, polemica per il finale: in America si pensa a un sequel proviene da ...

Il Trono di spade 8x06 : gli Stark hanno ereditato il mondo : Questa notte alle 3, in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda la sesta ed ultima puntata della saga televisiva del Trono di spade intitolata The Iron Throne. Per molti la puntata conclusiva della serie tv fantasy più amata e discussa di tutti i tempi ha rappresentato la fine di un'era, ma come per ogni cosa rappresenta l'inizio di un'altra. L'episodio finale di Game of Thrones non ha cancellato i Sette Regni di Westeros ma ne ha ...

Come finisce Il Trono di Spade 8 e chi è il re della serie tv : Come finisce Il Trono di Spade 8 e chi è il re della serie tv Il Trono di Spade è giunta al termine; nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 maggio 2019 è andata in onda l’ultima puntata dell’acclamata serie tv. Ecco svelato il finale. Il Trono di Spade: l’ultimo episodio dell’ultima stagione La prima stagione de Il Trono di Spade risale al 2011, da allora la serie è diventata velocemente ben più di un prodotto televisivo. Un vero e ...

Chi è il re di Westeros nel finale de Il Trono di Spade? Il Bene trionfa ma l’episodio 8×06 non soddisfa tutti (recensione) : Attenzione: l'articolo contiene SPOILER sul finale de Il Trono di Spade. Ognuno ha ciò che si merita nel finale de Il Trono di Spade, un ultimo episodio che lascia l'amaro in bocca tra delusione e insoddisfazione. Quando ha debuttato otto anni fa, gli spettatori sapevano di aver di fronte un prodotto di alta qualità. E nel corso delle stagioni, Game of Thrones ha regalato al pubblico momenti shock rimasti ancora oggi impressi nella mente: ...

Il Trono di spade : i fan vogliono uno spin-off su Arya Stark : Questa notte alle 3 in contemporanea con gli Stati Uniti è andata in onda l'ultima puntata della saga televisiva del Trono spade, la serie tv fantasy più famosa di tutti i tempi ispirata ai romanzi "Le cronache del ghiaccio e del fuoco" dello scrittore americano George Martin. Finita la serie televisiva è tempo di spin off visto e considerato che gli stessi autori e lo stesso Martin hanno già annunciato che ci saranno e sono già iniziate le ...