I dieci dossier bloccati dallo scontro nel governo 

lastampa

(Di martedì 21 maggio 2019) Dalla «A» di Alitalia a «V» di vaccini l’alfabeto della paralisi del governo - denunciata ieri su questo giornale dal sottosegretario Giorgetti - conta almeno una decina dipesanti. Leggi di spesa, decreti urgenti, provvedimenti politicamente delicati da settimane sono in stand by. Tutto rinviato, tutto accantonato per evitare imboscate e s...

prandinigabri : C'è chi crede che con il mio governo degli ultimi dieci anni dovrei vergognarmi ad uscire di casa. C'è chi minaccia… - DXCitaly : Da non perdere il dossier “L’IT per la crescita”: si parla di come la trasformazione digitale possa cambiare il pan… - CatelliRossella : Penélope e le altre: dieci buoni motivi per seguire il festival -